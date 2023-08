Bracciante di 28 anni perde la vita nel Foggiano. “È morto dopo una giornata di lavoro nei campi”

“Famakan Dembele, bracciante di 28 anni nato in Mali, è stato trovato ieri a Torretta Antonacci (Foggia), privo di vita sotto un albero d’oliva dopo una giornata di lavoro nei campi a raccogliere pomodori, come molti dei compagni braccianti in questo periodo”. Lo rende noto il deputato Aboubakar Soumahoro.

“Sono nelle campagne a Torretta Antonacci per unirmi al dolore della famiglia, delle compagne e dei compagni braccianti. La famiglia e tutta la comunità dei braccianti ripongono la fiducia negli organi competenti affinché effettuino tutti gli accertamenti necessari per stabilire le cause del decesso. Ho promesso alla famiglia e ai braccianti che avrei presentato al riguardo un interrogazione parlamentare alla ministra del Lavoro”, ha concluso Soumahoro.