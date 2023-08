Aziende “infiltrate” dalla mafia in provincia di Foggia. Nuove interdittive tra capoluogo e Gargano

Sempre più intensa e incisiva l’attenzione della Prefettura di Foggia rispetto ai rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale. Prosegue infatti in maniera decisa e determinata l’attività di prevenzione antimafia ai fini della tutela dell’ordine pubblico economico nel contesto territoriale provinciale.

“Al riguardo – riporta una nota divulgata dalla sede di corso Garibaldi -, il prefetto di Foggia Maurizio Valiante – sulla base degli approfonditi accertamenti condotti dalle forze di polizia e dell’attività del Gruppo Interforze Antimafia – ha firmato due provvedimenti antimafia nei confronti di altrettante società con sedi a Foggia e a San Nicandro Garganico, operanti nel settore delle concessioni demaniali ad uso pascolivo e nel settore edilizio”.

“La complessa attività istruttoria che ha condotto all’adozione dei provvedimenti di rigore dell’informazione antimafia interdittiva permette ancora una volta il perseguimento dell’obiettivo della tutela dell’economia legale, e della garanzia della sana concorrenza tra le imprese, impedendo alle società ‘infiltrate’ di contrarre con la Pubblica Amministrazione, preservando in tal modo i settori produttivi e la stessa economia del territorio”.

La Prefettura ricorda che “dal mese di agosto dello scorso anno ad oggi, sono ben 29 le interdittive antimafia adottate cui si aggiungono le 3 misure amministrative di prevenzione collaborativa, nei vari settori economici dove si annidano gli interessi della criminalità organizzata, che vanno dalle erogazioni in materia di agricoltura alle concessioni di terreni demaniali per uso pascolivo, dal commercio ittico sulle coste all’edilizia e gestione dei rifiuti, dal settore accettazione scommesse ai servizi nel settore sanitario”.

L’intensa attività della Prefettura di Foggia e delle forze di polizia di prevenzione e contrasto di ogni forma di ingerenza della criminalità organizzata nel tessuto economico-produttivo di questa provincia proseguirà incessantemente in seno al Gruppo Interforze Antimafia per la definizione delle numerose istruttorie in corso.