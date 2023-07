Orsara Estate: al via più di 50 eventi con musica, film, sport e cultura

Oltre 50 eventi, il ritorno dell’Orsara Jazz Festival, la quinta edizione del Wild Fest e poi ancora teatro, lettura, sport: è ufficiale il cartellone dell’Estate Orsarese 2023 organizzato dal Comune di Orsara di Puglia. Si comincia martedì 25 e giovedì 26 luglio con due iniziative che vedono protagonista la Biblioteca di Comunità: la prima, intitolata “Allenati immaginando, immagina allenandoti” si terrà dalle ore 9.30 nella palestra dell’istituto comprensivo con un programma di giochi e attività didattico-sportive; la seconda, “I colori del mio io”, si svolgerà in aula consiliare dalle ore 18, e vedrà protagonista l’arte della pittrice orsarese Anna Donatella Loffredo.



IL RITORNO DI ORSARA JAZZ. Orsara Jazz Festival torna dal 28 al 30 luglio con una ricca sezione di installazioni diffuse nel borgo, la masterclass di chitarra di Kurt Rosenwinkel, il workshop di fotografia a cura di Maurizio Magnetta e i concerti di Kurt Rosenwinkel, in esclusiva italiana, e Rogerio Tavares canta Chico Buarque de Hollanda con Roberto Taufic alla chitarra(i concerti sono ad ingresso gratuito informazioni www.orsaramusica.it, [email protected], 3803201666). La ventottesima edizione di Orsara Jazz Festival, organizzata da Amministrazione comunale e Associazione Orsara Musica che ne cura la direzione artistica e il project management, riprende un percorso ultratrentennale e affianca a concerti e performance dal vivo un percorso storico divulgativo attraverso video-installazioni per far conoscere alle giovani generazioni le storie e gli avvenimenti degli ultimi trent’anni del loro paese attraverso l’avventura di Orsara Jazz. Il festival guarda anche al futuro e avvia una partnership con il nascente orsarese Museo di Arte Contemporanea dell’artista Andreas Lüthi (MACAL), la grafica del festival infatti si arricchisce di un’opera dell’artista. Il festival si articola in due sezioni: Orsara Jazz Stories e Jazz Contemporary. Orsara Jazz Stories (28, 29 e 30 luglio – vari luoghi del paese) prevede installazioni video sonore distribuite in vari luoghi del paese. Ogni video sarà proiettato in loop, è selezionato dall’archivio di Orsara Jazz ed è dedicato ad un momento, un concerto, un’annata del festival jazz. Sabato 29 luglio, ore 21 in Largo San Michele, in esclusiva italiana il festival ospita il concerto del trio di Kurt Rosenwinkel, uno dei più importanti musicisti jazz emersi negli ultimi trent’anni. Domenica 30 luglio, stesso orario e medesima location, sarà la volta dell’anteprima del disco di Rogerio Tavares che uscirà per la Egea Records: “Rogerio Tavares canta CHICO BUARQUE de HOLLANDA”, proposto in quintetto con la presenza eccellente di Roberto Taufic alla chitarra. Sabato 29 luglio in programma anche la Masterclass di chitarra, in esclusiva italiana, di Kurt Rosenwinkel. Infine dal 28 al 30 luglio si svolgerà un workshop su Fotografia e spettacolo a cura del fotografo Maurizio Magnetta, in collaborazione con AIFJ (Fotografi Italiani di Jazz).



WILD FEST. Il 4 agosto, a Torre Guevara dalle ore 23, si terrà la quinta edizione del Wild Fest, evento dedicato alla musica elettronica che richiama artisti, ospiti e partecipanti da tutta Italia. Fino al 27 agosto, l’Orsara Estate offrirà anche una serie di eventi e di tornei sportivi, ospitati nelle infrastrutture comunali. Particolarmente innovativo è l’appuntamento con il Wood Film Fest, che si svolgerà dal 25 al 27 agosto e il cui programma dettagliato sarà reso noto a breve.