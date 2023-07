Drammatico incidente nel Foggiano, tra le vittime anche due sorelline di 7 e 13 anni

Quattro morti, tra cui due sorelline di 7 e 13 anni, nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in provincia di Foggia sulla provinciale 75, in agro di Cerignola, a borgo Tressanti. Stando a quanto si apprende, un’auto su cui viaggiava una famiglia originaria del Mali, per cause ancora da accertare, avrebbe investito un connazionale di 39 anni. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono morti anche la donna e le figlie che viaggiavano in auto. Il marito e gli altri due figli sono stati portati in ospedale.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cerignola, i vigili del fuoco e il personale del 118. (LaPresse)