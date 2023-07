Ore di blackout a Vieste, residenti e turisti senza energia elettrica. In tilt il centralino di Enel

Vieste da mezzogiorno fino al tardo pomeriggio di oggi senza corrente elettrica con forti disagi alla popolazione e soprattutto ai commercianti e operatori turistici. In tilt il centralino di Enel che ha dovuto spiegare cosa in effetti è accaduto oggi. “Il caldo record di questi giorni – fanno sapere dall’Ufficio stampa di Enel – e l’alto tasso di umidità ha fatto raggiungere temperature record sull’asfalto (più di 50 gradi), causando la rottura dei cavi di linea di media tensione. Purtroppo nella sola giornata di oggi nella sola città di Vieste si sono verificati più guasti in contemporanea. L’intera città è stata senza elettricità da mezzogiorno al tardo pomeriggio di oggi. Nel frattempo – continuano a ribadire da Enel – a Vieste sono arrivate le power station, dei grossi generatori elettrici che vengono collegati alla rete e che stanno contribuendo a far ritornare la corrente in tutto il territorio. La zona maggiormente colpita è quella del Lungomare Mattei dove in alcune strutture ricettive ancora non è stato ripristinato il servizio. Una giornata complicata a Vieste con blackout ripetuti. Ma da Enel fanno sapere che entro la serata il servizio sarà ripristinato ovunque.