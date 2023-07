Un 60enne è morto in un’azienda agricola a Torremaggiore. L’uomo, stando alla prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato dal trattore agricolo sul quale stava lavorando e che, per cause da accertare, si è ribaltato. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

