San Severo piange il giovanissimo Giorgio Principito, morto in ospedale dopo un incidente in moto

Ancora una giovanissima vita spezzata sulle strade della Provincia di Foggia. San Severo è sotto shock per la morte del 18enne Giorgio Principito. Il centauro era ricoverato da cinque giorni nell’ospedale di San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo della Sofferenza. La comunità si è stretta al dolore della famiglia, con decine e decine di commenti lasciati sui social da amici e parenti per salutarlo e invocare contromisure per evitare nuovi episodi drammatici.

L’incidente è avvenuto sabato scorso, i l15 luglio, in via Fortore, nel centro dell’Alto Tavoliere. La morte di Giorgio colpisce dopo la tragedia che si è consumata l‘8 luglio scorso, sulla Statale 673 di Foggia, nello schianto che è costato la vita a due 19enni, Ilaria e Nicola.

