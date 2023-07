Luxuria: “Io sindaca di Foggia? L’idea mi commuove ma preferisco dare una mano dal punto di vista culturale”

“Da più parti mi hanno chiesto di candidarmi sindaca di Foggia, la mia città, la stessa da cui sono andata via perché mi stava stretta e dove, anche io, ho preso le botte. L’idea mi emoziona e commuove, ma per onestà preferisco dare una mano da un altro punto di vista, magari culturale”. Un sogno invece? “Mi piacerebbe condurre un programma mio in tv, magari qualcosa più di racconto – conclude – perché credo di avere anche questo coté”. Così all’Ansa Vladimir Luxuria, protagonista assoluta in questi giorni di uno spettacolo che Fabrizio Coniglio ha tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque, trans brasiliana la cui tormentata vita fu raccontata in un’autobiografia scritta a quattro mani con Maurizio Iannelli durante un comune periodo nel carcere di Rebibbia. E cantata da Fabrizio De André nell’album Anime Salve.

Luxuria, dunque, sembra chiudere totalmente all’ipotesi di una candidatura a sindaca di Foggia dove al momento continuano a latitare proposte e idee. Ricordiamo che le elezioni si terranno il 22 e 23 ottobre come stabilito durante l’ultimo Consiglio dei Ministri per i Comuni commissariati per mafia circa due anni fa.