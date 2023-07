Asd Olympia risponde a Mainiero: “Mai impedito ad altre associazioni di utilizzare il Palazzetto della Scherma”

“Chi si candida a governare un Comune importante come quello di Foggia ha il dovere di approfondire le tematiche che va ad affrontare, perché rischia, oltre alla inevitabile brutta figura, di diffondere notizie false nei confronti degli attuali amministratori e, più in generale, di tutta la cittadinanza”. Lo riporta una nota divulgata dalla Asd Olympia.

“Ci riferiamo ad un articolo – continuano dalla società sportiva – in cui il candidato Giuseppe Mainiero parla della illegittimità dell’affidamento, in favore della Asd Olympia, del Palazzetto Comunale della Scherma e dell’altrettanto illegittimo trasferimento del Circolo Schermistico Dauno in altra struttura. Nulla di più falso. Ma partiamo dai fatti”.

Dall’Olympia ripercorrono la vicenda: “Nel 2019 il Comune di Foggia ha pubblicato un bando per la gestione del Palazzetto della Scherma, una struttura di oltre 3000 mq in totale stato di abbandono, utilizzata in via esclusiva da decenni dal Circolo Schermistico Dauno che, all’epoca del bando, contava poche decine di iscritti. Al bando, che prevedeva un’offerta tecnica e un’offerta economica, partecipava solo la Asd Olympia, probabilmente perché altri eventuali interessati o non erano in grado di gestire la struttura, visto lo stato in cui si trovava, o non erano nelle condizioni giuridiche di partecipare, in quanto morose nei confronti dell’Ente comunale.

Detto questo, la Asd Olympia, sin da subito, ha messo a disposizione di tutte le associazioni schermistiche locali la struttura affidatale, compreso il Circolo Schermistico Dauno, con il quale veniva sottoscritta un’apposita convenzione pluriennale per l’utilizzo degli spazi. Dal canto suo, la Asd Olympia ha promosso la nascita e la crescita di altre associazioni schermistiche, tanto che oggi conta su centinaia di praticanti, tra tesserati e partecipanti ai giochi estivi, a dimostrazione del fatto che la scherma rappresenti sempre il fulcro della propria attività, potendo contare su maestri e atleti di livello internazionale”.

E ancora: “Nel 2022, con una nota inviata a mezzo pec, il Circolo Schermistico Dauno ha comunicato di voler recedere unilateralmente dalla convenzione e di voler lasciare la struttura, cosa avvenuta senza che gli fossero addebitate le dovute penali per il recesso anticipato. Sbaglia, pertanto, il candidato Mainiero quando parla di ‘sottrazione’ degli spazi da parte della Asd Olympia, che non ha mai impedito ad alcuna associazione schermistica di utilizzare il Palazzetto della Scherma, tantomeno al Circolo Schermistico Dauno, che autonomamente ha deciso di trasferirsi, immaginiamo legittimamente, nella adiacente palestra Taralli”.

Nel frattempo, la ASD Olympia, nel rispetto degli impegni assunti col Comune di Foggia, “sta portando avanti il proprio progetto tecnico e gestionale, che invitiamo il candidato Mainiero a leggere, nel quale viene sviluppata la scherma e tutte le attività ad essa complementari. Grazie a questo progetto, il Palazzetto della Scherma è una delle strutture sportive più conosciute e frequentate dai foggiani di ogni età, anche se la Asd Olympia ha l’ambizione, d’intesa col Comune di Foggia, di apportare ulteriori migliorie alla struttura, nonostante i numerosi investimenti già effettuati sulla stessa”.