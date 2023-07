Elettra Lamborghini a Lucera per il concerto del 16 agosto in piazza Matteotti. La star dei tormentoni estivi è attesa per la festa patronale in onore di Santa Maria Patrona. Ad ufficializzarla, il sindaco Giuseppe Pitta che sui propri canali social ha postato la locandina dell’evento “Elettraton Tour”. Appuntamento in piazza, dunque, dalle 22 e 30 del 16 agosto.