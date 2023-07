Incidente mortale sulla Statale 16, ancora vittime sulle strade del Foggiano

Bilancio drammatico nell’incidente di oggi sulla Statale 16, nel tratto che collega Lesina a San Severo. Un’auto, per cause da ricostruire, è uscita fuori strada, provocando la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Il veicolo, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe finito nei terreni ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari delle postazioni 118 dell’Alto Tavoliere.

Anas: “Restringimento carreggiata”

A causa di un incidente, lungo la strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente attivo un restringimento della carreggiata, in corrispondenza del territorio comunale di San Paolo Civitate, in provincia di Foggia. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha impattato autonomamente all’altezza del km 632,500, perdendo la vita.



Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.