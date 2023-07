Di Pasquale saluta il Foggia. Il club: “Aveva voglia di trasferirsi. Lo ringraziamo per l’impegno profuso”

“Il Calcio Foggia 1920 comunica che il difensore rossonero Davide Di Pasquale è stato ceduto a titolo definitivo alla S.S. Arezzo. Il club rossonero, appresa la volontà del calciatore di trasferirsi, ringrazia Davide per l’impegno profuso in queste due stagioni e gli augura le migliori fortune sportive e professionali”. Un triste addio per il capitano, bersaglio di alcuni delinquenti che esplosero colpi d’arma da fuoco contro la sua macchina dopo la finale playoff persa contro il Lecco.

