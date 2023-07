Si boccheggia, picchi intorno ai 45 gradi in Sardegna e nel Tavoliere delle Puglie

(Redazione 3BMeteo) ANTICICLONE AFRICANO SEMPRE PIÙ FORTE: darà il via ad un’eccezionale e prolungata ondata di caldo sull’Italia con picchi di temperatura talora da record. Già nel weekend il caldo andrà intensificandosi ma l’escalation della canicola si avvertirà da lunedì, quando sul Paese affluiranno masse d’aria estremamente calde dall’Algeria e dalla Tunisia.

CALDO RECORD AL CENTRO-SUD: prossima settimana che sarà caratterizzata da caldo estremo al Centro-Sud, con temperature massime vicine o oltre i 40°C in molte città. Punte anche prossime o superiori ai 45°C sulle zone interne della Sardegna e il Tavoliere delle Puglie. L’onda di caldo prevista si preannuncia estrema sia in termini di picchi raggiunti (a rischio i record storici) sia per durata.

AFA OPPRIMENTE AL NORD, POI TEMPORALI ANCHE VIOLENTI: sulle pianure del Nord torneranno condizioni di caldo molto intenso e umido con sensazione di afa anche opprimente. Già a partire da metà settimana, fronti atlantici tenderanno a lambire le Alpi dando luogo alla formazione di violenti temporali di calore, accompagnati da grandine grossa e forti venti. Temporali che, verso la fine della prossima settimana, potranno colpire anche le zone di pianura. (Redazione 3BMeteo)