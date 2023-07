Rifiuti a Foggia, esposto cittadini: “Il porta a porta? La disinfestazione?”. Nuove stoccate ad Amiu

Secondo chi scrive, “l’inadeguatezza e l’incapacità (o, peggio, la precisa volontà) della governance di Amiu di affrontare una sicura emergenza in tal modo merita le opportune risposte da parte dell’autorità giudiziaria, che potrà verificare eventuali ipotesi di reato, e da parte dell’autorità amministrativa. Abbiamo appreso, in una recente intervista rilasciata dal commissario Cardellicchio, che Amiu sarebbe stata multata di circa 70.000 euro per ‘il mancato lavaggio dei cassonetti’. Tale risposta appare del tutto inadeguata. La penale è risibile dal punto di vista ponderale, per una omissione perdurante da dieci anni, e che non è certamente tra le più gravi tra quelle platealmente commesse da Amiu”.

Le associazioni poi affondano: “Ribadiamo l’omessa sostituzione dei cassonetti non a norma (che rappresentano la metà di quelli presenti); l’omesso lavaggio delle sedi stradali, sistematicamente invase da avanzi di sacchetti di immondizia; omessa attivazione Centro di Raccolta Via Gramsci / Via Kennedy (doveva essere pronto a dicembre 2022); omessa attivazione del servizio ‘porta a porta’ per le utenze non domestiche; mancata assunzione autisti e assunzione di soli 24 operatori; mancata informazione alla cittadinanza e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata; mancata rimozione di discariche abusive; omessa attività di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale (ci risulta che da cinque mesi mancano addirittura i prodotti per eseguirla); omesso o comunque non puntuale lavaggio degli automezzi. Di fronte a tale mole di gravi inadempienze, ciascuna meritevole di pesanti penali (o addirittura di acquisto diretto dei cassonetti in danno di Amiu), sarebbe auspicabile il licenziamento in massa di tutti gli amministratori, da sostituire con persone capaci, competenti e trasparenti”.

Poi si passa al piano industriale di Amiu. “A distanza di sei mesi dal rinnovo dell’affidamento, il piano industriale ha rivelato la sua evanescenza – spiegano le associazioni nell’esposto -. L’obiettivo del 35% di raccolta differenziata non appartiene alla categoria dei sogni, ma a quella dei raggiri. Tanto è vero che – al netto della loro effettiva idoneità a raggiungere tali percentuali – non è stata ancora bandita la gara per l’acquisto dei cassonetti ‘intelligenti’. Né, come già detto in precedenza, Amiu sembra voglia dotare la città di cassonetti – sebbene non intelligenti – quantomeno a norma. È opportuno, a questo punto, e con la massima urgenza, interrompere questo sperpero di denaro pubblico e riflettere seriamente sull’opportunità di conferire incarico a consulenti indipendenti di comprovata esperienza di valutare la congruità del prezzo che il Comune di Foggia paga ad Amiu. Tale valutazione, effettuata a suo tempo (a quanto pare con la stessa collaborazione di Amiu) da un’inesperta dirigente del Comune di Foggia, è stata smentita dai fatti. Amiu non possiede mezzi, organizzazione, cultura aziendale per svolgere il suo compito in modo minimamente accettabile. Ci sono senza dubbio gli estremi per riconsiderare radicalmente le scelte compiute alla fine del 2022 dalla Commissione sulla base di inesistenti convenienze per la città, che oggi è costretta a vivere in uno stato di assoluta indecenza”.