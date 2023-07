Staffetta Iannucci-Panunzio per il dipartimento di Prevenzione dell’Asl Foggia: “Entrambi con curriculum eccellente”

Conferito al dottor Giovanni Iannucci, già direttore della struttura complessa di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), l’incarico di direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia. Con deliberazione numero 700 del 13 luglio 2023 è stato disposto il conferimento dell’incarico con decorrenza dalla data di approvazione dell’atto deliberativo e sino al 30 novembre 2023, termine ultimo di servizio del Dottor Iannucci in quiescenza dal 01 dicembre 2023.

Da tale data e per durata triennale subentrerà alla guida del dipartimento di Prevenzione il dott. Michele Fernando Panunzio, direttore della struttura Complessa di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN).

“Tale decisione – dichiara il direttore generale Antonio Nigri, scaturisce da un’attenta valutazione in merito al ruolo strategico del Dipartimento di Prevenzione come modello ordinario di gestione operativa dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, e, dunque, della figura del direttore del dipartimento chiamato ad assolvere a molteplici e complesse funzioni. Entrambi vantano un curriculum eccellente e si sono sempre contraddistinti per la professionalità, la competenza e il senso di abnegazione al lavoro.

La pandemia da Covid 19 ha acceso i riflettori sul ruolo determinante e fondamentale del Dipartimento di Prevenzione – spiega Nigri -. Il lavoro svolto in merito alla la sorveglianza pro-attiva e l’interruzione della catena di trasmissione del virus, il contact tracing, le indagini epidemiologiche, la sorveglianza sanitaria, hanno evidenziato il grande lavoro svolto. Considerato che se da un lato l’emergenza epidemiologica ha significato condizioni e carico di lavoro impegnativo, difficoltà a fronteggiare problemi complessi, da un altro lato ha messo in luce i punti di forza del Dipartimento di Prevenzione. La presenza di un gruppo di coordinamento coeso con il quale potersi confrontare, condividere strategie e lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi, la possibilità di poter contare sui propri referenti direttori di struttura complessa all’interno del Dipartimento, il clima collaborativo e la disponibilità al lavoro d’equipe, hanno rappresentato il punto di forza della nostra ASL.

La necessità asserisce Nigri, di dare continuità al lavoro svolto sino ad oggi, di continuare a garantire l’erogazione dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) nonché l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, hanno condotto questa direzione generale a maturare la scelta dell’incarico di direttore del dipartimento di Prevenzione come disposto. Un ringraziamento sentito al dottor Luigi Urbano, per l’impegno profuso nel corso degli anni soprattutto nel periodo pandemico, fase molto delicata e difficile, e la dedizione con cui ha svolto l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione”, conclude Nigri.