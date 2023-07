Furti d’auto in trasferta, denunciati tre giovani pregiudicati di San Severo. Beccati dai carabinieri

I carabinieri di Termoli (Campobasso) hanno denunciato in stato di libertà tre pregiudicati di 22 anni e 23 anni, residenti a San Severo (Foggia), trovati in possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. Nella circostanza, i carabinieri del NOR Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli, impegnati la notte scorsa in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno fermato il trio in via dei Lecci e all’esito della perquisizione personale e veicolare li hanno trovati in possesso di arnesi da scasso utilizzati per il furto di autoveicoli, fenomeno in forte aumento in queste settimane sulla costa molisana. Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Larino. (LaPresse)