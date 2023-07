Bimba rischia di annegare in acquapark del Foggiano, i soccorritori: “15 minuti lunghissimi, temevamo il peggio”

All’improvviso i due medici, specialisti in pronto soccorso lui e in rianimazione lei, hanno sentito delle urla provenire da bordo piscina. “Al nostro arrivo abbiamo visto una bambina a terra, immobile e incosciente” hanno affermato. Intanto De Angelis, da tempo istruttore nei corsi di BLS-D, aveva già iniziato a praticare le manovre di primo soccorso. “Sono stati 15 minuti lunghissimi – hanno continuato – abbiamo davvero temuto il peggio, ma non abbiamo mollato un attimo praticando massaggio cardiaco e ventilazione”. All’interno della struttura era presente anche un defibrillatore automatico con il quale è stato possibile monitorare i parametri della bambina per tutto il tempo.