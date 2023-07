Camper per mammografie dell’Asl Foggia. Screening gratuiti senza prenotazione nei giorni 6 e 7 luglio

Open Day per il Mammomobile, l’iniziativa della ASL Foggia dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno. Nei prossimi 6 e 7 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, si terranno due giornate dedicate allo screening mammografico presso la sede di via Michele Protano a Foggia, nell’area adibita a ex drive through (interno cancellata plesso con cancellata gialla).

Potranno avvalersi del servizio le donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Solo per le giornate di open day non è necessaria la prenotazione. Due tappe libere per ribadire l’importanza della prevenzione del carcinoma della mammella e per dare la possibilità a chi non ha potuto prenotare di accedere al servizio. Gli accertamenti radiografici saranno effettuati nel camper cosiddetto Mammomobile dall’equipe altamente qualificata della Asl Foggia.

Si procede poi fino al 13 luglio con il Mammomobile dalle ore 8,30 alle ore 13,30 invece per eseguire le visite alle pazienti prenotate.

Il camper dotato di mammografo, infatti, sta operando in sostituzione del Servizio di Radiologia di Piazza della Libertà di Foggia, temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione.

“Ricordiamo che la prevenzione consente una diagnosi tempestiva – questo il commento da parte della responsabile Asl, Carmela Fiore – e il trattamento così che il pronostico non può che essere favorevole”.