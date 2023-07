Il centrodestra compatto per riprendersi il Comune di Foggia. Vigiano: “Patto etico e apertura ai mondi civici”

Il centrodestra foggiano e pugliese con i suoi massimi vertici di partito si ritrova e si rincontra per la prima volta unito, dopo la ferita dello scioglimento del Comune. La prova di forza messa in scena di lunedì pomeriggio a luglio è seria.

I tre partiti di governo, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, forti delle recenti vittorie alle ultime amministrative, sono compatti e convinti con Mauro D’Attis, Filippo Merchiorre e Roberto Marti, di avere la meglio anche a Foggia.

Alla convention del Samì c’erano anche Michaela Di Donna, Sergio Cangelli, Sonia Ruscillo, Anna Paola Giuliani, Antonio Bove, Danilo Maffei e Claudio Amorese. Con Salvatore De Martino e Concetta Soragnese pronti a passare con i meloniani e la fittiana Mariolina Santovivo, collaboratrice del compianto Lucio Ventura.

Si sono rivisti, inoltre, gli imprenditori Matteo Nuzziello, finanziatore di mille campagne, e Teo Biancofiore.

La prima fila è dedicata tutta ai big, agli eletti come il deputato Giandiego Gatta e gli onorevoli Annamaria Fallucchi e Giandonato La Salandra al consigliere regionale Giannicola De Leonardis o l’onorevole Francesco Ventola, insieme all’ex sindaco Paolo Agostinacchio. E c’è il ritorno dell’ex senatore Lucio Tarquinio, che nel 2019 fu tra i playmaker del centrosinistra allargato anti Landella. Con lui sono rientrati dunque Paolo Mongiello, Mimmo Verile e l’avvocato Faccilongo.

Cosa lascia lo scioglimento? Chiedono i moderatori Giovanna Greco e Saverio Serlenga. D’Attis, vicepresidente della Commissione nazionale antimafia, è netto: “Una lezione alla classe dirigente e non possiamo non partire da questo, dobbiamo partire dagli errori fatti per evitare che si facciano ancora. C’è chi fa un uso strumentale dei temi della giustizia a fini elettorali e politici che portano forze politiche a rappresentare un quadro criminale dell’avversario. Partire dallo scioglimento significa fare una fotografia significativa dell’esistente. Mi trovo con un incarico delicato, la commissione presto sarà a Foggia perché Foggia è una priorità. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare il tema e togliere la macchia della mafia da una reputazione per dare a Foggia qualcosa che sconti gli errori del passato. Molti criticano l’eccessiva severità della norma. Noi non siamo il tribunale, ci affidiamo alle norme, Foggia ha bisogno di una classe dirigente che riesca a smacchiare la città da quello che è accaduto”.

Il coordinatore della Lega Marti è più morbido. “Abbiamo tanti casi di anomalie nei commissariamenti, lo Stato cerca di mettere una cupola di protezione tra la cosa pubblica e le interferenze. Quando si inserisce Foggia su Google si arriva ad uno scioglimento per mafia che non è mai una cosa buona. Dietro le responsabilità c’è una coalizione con i cittadini elettori, che hanno bisogno di giustizia ma anche di non essere connotati in maniera negativa. Perché ci sono persone che lavorano, soffrono e crescono dei figli. In questa comunità ci sono amministratori che possono essere entrati in contatto con soggetti poco chiari ma questo non significa che sono mafiosi e non significa che Foggia è malata. Siamo essere umani, abbiamo una famiglia. Noi siamo qui per celebrare una cosa diversa per rappresentare un modello vincente, a settembre scorso questa coalizione ha vinto le elezioni politiche. Dopo 12 anni abbiamo un presidente del consiglio eletto dal popolo e riusciamo a vincere e tutte le amministrative. C’è voglia di compattezza e dell’intero centrodestra. Tra qualche mese i soloni del Pd e gli sventurati del M5S faranno lezioni di legalità”.

La legalità sarà nelle liste, lo assicura il coordinatore cittadino foggiano del partito di Matteo Salvini, l’avvocato Antonio Vigiano che in tempi non sospetti aveva proposto alla coalizione un patto etico per le prossime candidature per il Consiglio comunale. Con il forte vento nazionale il centrodestra potrebbe non avere la necessità di comporre troppe liste civiche, ma Vigiano rimarca l’esigenza di aprirsi ai mondi dell’associazionismo e del civismo.

Al Samì, tre le persone esterne ai partiti, c’erano Lelio Pagliara e Franca Palese e la poliziotta Rita Montrone, moglie di Gino Fusco.

Si vuole ritagliare un ruolo da leader la senatrice Annamaria Fallucchi. “La scelta va fatta seriamente e con oculatezza, c’è voglia di compattezza, l’entusiasmo lo si percepisce, ma si deve lavorare per una scelta concreta. Abbiamo vari nomi, ma il tema è il perimetro politico. Oggi è una partenza nuova, il centrodestra è unito, non tutto quello che è stato fatto è da buttare, non siamo noi a fare i giudici. Le liste vanno fatte con la massima attenzione, la squadra deve dare una credibilità e una serietà maggiore. Alcuni mi rimproverano perché io parlo con tutti, io incontro tutti. Ho bisogno di guardarci, ci siamo? Ci siamo sempre? Dobbiamo essere un recinto da cui non deve uscire nessuno, stasera abbiamo avviato un discorso di schiettezza. Spero che non ci divideremo, abbiamo la possibilità di essere una freccia lanciata con l’arco verso il governo. Dopo 20 anni Foggia potrebbe avere un governo cittadino allineato con il governo nazionale e sarebbe importante per intercettare i fondi del Pnrr. Il centrodestra unito è un valore ed è la forza che manifestiamo sempre nelle nostre iniziative”.

Chi potrà guidare tale perimetro? In prima fila Raffaele Di Mauro potrebbe essere pronto. Per l’ennesima volta la coalizione ha chiesto la disponibilità di De Leonardis, assente l’ex Golden boy Luigi Miranda. Così come Tito Salatto, per lui c’era Rino De Martino.

In ambienti meloniani assai spiazzati e ancora incapaci di fare un proprio nome unificante si mormora però che la Lega via Raimondo Ursitti potrebbe avanzare la proposta di Leo Di Gioia, di certo esperto e in grado di sottrarre voti allo schieramento avversario.