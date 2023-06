Selfie nostalgia a Coverciano: De Zerbi in compagnia di Agnelli, Coletti, Quinto e Sarno. “To be continued”

Selfie nostalgia a Coverciano. Una foto postata da Vincenzo Sarno su Instagram ritrae l’ex numero 10 del Foggia Calcio in compagnia di Cristian Agnelli, Marcello Quinto e Tommaso Coletti. A scattare il selfie Roberto De Zerbi, l’allenatore che sfiorò la promozione in B proprio con quei giocatori prima di fare il grande salto in Serie A ed oggi in Premier League.

“To be continued”, la didascalia di Sarno alla foto. Tanti i commenti dei tifosi rossoneri emozionati nel rivedere insieme i protagonisti del Foggia di qualche anno fa.