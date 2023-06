A Foggia è il far west. Sei colpi di pistola contro un’auto bianca, paura al Cep. Due persone illese

A Foggia è ancora una volta il far west. Grande paura tra i residenti del quartiere Cep che oggi pomeriggio hanno udito colpi di pistola provenire da viale Kennedy. Ed infatti, ignoti pistoleri (una o più persone, non è chiaro) hanno esploso sei proiettili verso una Suzuki bianca in transito, ma senza centrare il bersaglio. Una pallottola si è persino conficcata in una palazzina. Illese le due persone che erano a bordo dell’utilitaria. Sul posto la polizia per i rilievi del caso e per acquisire le immagini della videosorveglianza.

A due passi dal luogo della sparatoria di oggi, è stato ucciso il boss Salvatore Prencipe detto “Piede veloce”, giustiziato in pieno stile mafioso la sera del 20 maggio scorso. Il capomafia, per anni al vertice della batteria Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, viveva proprio in viale Kennedy dove conviveva con la madre. Il clima resta incandescente nel mondo della malavita foggiana.

