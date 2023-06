Sempre più pubblico al Museo del Mare di Manfredonia. In visita anche il Contrammiraglio Guglielmi

Visita al Museo del Mare del Contrammiraglio della Marina Militare Domenico Guglielmi. “È stata tra le prime azioni della nostra amministrazione, tra quelle di cui vado più orgoglioso perché rappresenta la memoria e l’identità della nostra città. L’8 aprile 2022, dopo vent’anni, Manfredonia vedeva l’apertura del ‘Centro Studi e Ricerche della Cultura del Mare’ presso i locali a piano terra dell’Istituto scolastico in viale Miramare, vedendo realizzarsi il sogno e gli sforzi del professor Giovanni Simone e di decine di volontari”, dichiara il sindaco Gianni Rotice.

“Accolto da istituzioni e tanti amici, vi ha fatto gradita visita il Contrammiraglio della Marina Militare Domenico Guglielmi, nostro illustre concittadino che ha potuto ammirare questa meravigliosa mostra di reperti storici della marineria, della malacologia e della cantieristica navale (quella di sapore strettamente sipontino). Si è concretizzato un progetto, caldeggiato dal Centro Cultura del Mare A.P.S. ETS”.

La realtà del Museo del Mare è in decisa crescita: “Uno spazio culturale che accoglie, in maniera scrupolosamente ordinata numerosi pezzi specialistici afferente alle tradizioni marinare, alla biologia marina e alla malacologia del territorio e che fino ad ora ha accolto più di 5mila visitatori – ricorda Rotice -. Il mare e la sua cultura quali elementi fondamentali per Manfredonia dai quali trarre sviluppo e ricchezza, generando occupazione e benessere. Per tutte queste motivazioni il ‘Centro Studi e Ricerche della Cultura del Mare’ va tutelato e sostenuto da tutte le istituzioni anche nell’ottica di un suo potenziamento in ottica culturale, scientifica e turistica. Dalla prossima settimana l’esposizione dei reperti sarà visitabile nei seguenti giorni: mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 18 alle ore 21″.