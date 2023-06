Serie C: finale playoff tra Lecco e Foggia, drone sullo stadio e diretta tv mondiale

La finale di ritorno dei playoff tra Lecco e Foggia sarà una grande festa di pubblico. Il calcio d’inizio dell’ultimo atto della Serie C 2022/23 è in programma domani alle 17:30 allo stadio “Rigamonti-Ceppi”. Prima del via sul terreno di gioco avrà luogo un particolare cerimoniale che vedrà coinvolti in una sfilata e nella movimentazione di un maxi telo tanti giovanissimi calciatori con le maglie delle squadre giovanili della Lega Pro, del Lecco, del Foggia e delle altre ventisei partecipanti alla fase playoff. Sempre nel prepartita Davide Guglielmotti, centrocampista della Reggiana, riceverà il premio Facco 2023 per il gol più bello della stagione dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani.

Il riconoscimento nasce dalla collaborazione tra Lega Pro e RaiSport in ricordo di Mario Facco, ex calciatore, allenatore e opinionista Rai. Inoltre un drone della produzione televisiva di Lega Pro sorvolerà il “Rigamonti-Ceppi” riprendendo tutte le immagini più emozionanti del pre gara e dell’incontro. Lecco-Foggia sarà visibile in streaming su Eleven Sports e Dazn. Su Sky e Rai 2 con il segnale che sarà ritrasmesso anche su Rai Italia per raggiungere il maggior numero di appassionati nel mondo. (Italpress).