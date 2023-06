Malattie croniche intestinali, a Foggia mostra fotografica e convegno sulle nuove frontiere per la cura

Venerdì 16 giugno alle ore 17.00 a Palazzo Dogana si terrà una mostra fotografica intitolata “Invisible Body Disabilities”, organizzata dal dott. Rodolfo Sacco, Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Policlinico di Foggia, in collaborazione con i colleghi della Struttura di Gastroenterologia del Policlinico e con l’Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie croniche dell’Intestino (A.M.I.C.I.) per sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente alla diffusione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. La mostra raccoglie le fotografie artistiche in bianco e nero della fotografa Chiara De Marchi di donne affette da malattia di Crohn e colite ulcerosa insieme ad una raccolta di storie, pensieri e testimonianze e rimarra’ aperta sino al prossimo 30 giugno. Invisible Body Disabilities è un progetto ideato, infatti, da Chiara De Marchi e ha la missione di far conoscere le malattie infiammatorie croniche intestinali e di connettere pazienti che vivono le stesse esperienze per diffondere loro forza, coraggio e speranza.

Sabato 17 maggio alle ore 9.30, inoltre, presso la Sala Turtur del Policlinico di Foggia si terrà l’incontro “Nuove frontiere nel trattamento ed accesso alle cure” tra i Medici della Struttura del Policlinico, Dottori Nicola Della Valle, Marina Cela, Cristina Ricciardelli, Caterina Sgarro e Rosa Paolillo, pazienti affetti da Malattie infiammatorie croniche intestinali e il Dr. Salvo Leone, Direttore Generale A.M.I.C.I. Italia, in cui saranno trattate tematiche utili per i pazienti, come gli aspetti nutrizionali, dando anche voce agli stessi per ascoltare le loro necessità e bisogni. All’incontro sarà, inoltre, presente il Dr. Nicola Maruotti, Dirigente medico della Reumatologia Universitaria del Policlinico di Foggia, per illustrare le patologie reumatologiche che spesso si associano alle malattie infiammatorie croniche intestinali.

La Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Policlinico di Foggia è centro di riferimento per la diagnosi, la cura e lo studio delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. La ricerca scientifica propone nuove soluzioni per la cura di tali patologie intestinali, soprattutto in tema di farmaci biotecnologici e di piccole molecole, che devono essere rapportate con il quadro reale e con le esigenze dei pazienti.