Grave incidente questo pomeriggio in provincia di Foggia. Per cause da accertare, due veicoli si sarebbero scontrati sulla sp 141 tra Manfredonia e Zapponeta, esattamente sul ponte del torrente Candelaro. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Sul posto sono giunti i soccorsi. Traffico bloccato per qualche ora.