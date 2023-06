“Fishissimo”, bambini in delirio tra Manfredonia, Zapponeta e Bat. Successo per il progetto del Gal Daunofantino

Giunge al termine il progetto “Fishissimo”, l’iniziativa promossa dal GAL Daunofantino per incentivare un’alimentazione corretta fra i ragazzi delle scuole dei comuni di Barletta, Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia. Il progetto ha riguardato nello specifico le classi delle scuole dell’infanzia dei comuni costieri dell’area daunofantina.

L’obiettivo del progetto è stato quello di far conoscere ai bambini la realtà del mare, la bontà del pesce come alimento, in particolare del pescato locale. L’attività affidata dal Gal Daunofantino alla ditta Albert sas, società ad alto livello di expertise, è stata coordinata da Filomena Rignanese.

L’azione educativa che ha previsto un attività di partecipazione attiva dei bimbi si è svolta attraverso la narrazione di un pescatore immaginario “Pietro”.

Attraverso il racconto i bambini hanno sperimentato :

La conoscenza del pesce e delle tecniche di pesca.

La conoscenza del mare e l’ascolto del suo rumore attraverso conchiglie grandi.

Primo contatto con il pesce: dal pesce di carta al pesce fresco vero.

Laboratorio percettivo sensoriale sul pesce: le emozioni legate al pesce.

sul pesce: le emozioni legate al pesce. hanno potuto vedere tutti gli ingredienti che vanno a comporre la ricetta di pesce da gustare a mensa o a casa.

Alla fine tutti i bimbi sono stati omaggiati con delle cartoline a forma di pesce che illustrano delle ricette da portare a casa. La cartolina è un mezzo per far entrare il progetto a casa dei bambini e per condividere gli obiettivi educativi del percorso con i genitori.

Tanti i bambini partecipanti e numerose le scuole coinvolte:

1) Zapponeta: Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco

2 Margherita di Savoia: Scuola Pascoli

3) Barletta: scuola primaria P.Mennea

4) Manfredonia:

Scuola dell’infanzia De Sanctis

Scuola infanzia Perotto-Orsini

Scuola infanzia Don Milani/Maiorano

Scuola infanzia Croce

C.D. San Giovanni Bosco

Scuola infanzia Madre Teresa Di Calcutta

Il feedback di tutte le insegnanti “Esperienza molto bella, da ripetere e da fare con tanti incontri”.