Pari allo Zaccheria tra Foggia e Pescara. La qualificazione si deciderà allo stadio Adriatico

2-2 tra Foggia e Pescara al termine del primo round della semifinale playoff di serie C. E’ stata una gara piacevole, ricca di gol ed emozioni. Di fronte Delio Rossi e Zeman che se la giocano a viso aperto. Il Foggia la sblocca dopo nemmeno 2 minuti con un sinistro al volo di Petermann su assist di Schenetti. I rossoneri sfiorano il raddoppio con Ogunseye che da pochi passi colpisce il palo a portiere battuto. Il Pescara reagisce e al 22’ trova il gol del pari con Rafia che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Kontek. Gli abbruzzesi ci credono e continuano ad attaccare nel finale di frazione. Si va al riposo sull’1-1.

Il secondo tempo si apre con Zeman che ne cambia tre tutti insieme: escono Delle Monache, Plizzari e Merola entrano D’Aniello, Lescano e Kolaj. Ed è proprio uno dei neo entrati, Lescano, a portare in vantaggio il Pescara sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Cala il gelo sullo Zaccheria. Nel frattempo primo cambio anche per Delio Rossi che getta nella mischia Di Noia al posto di Petermann. Al 15’ il Foggia pareggia con Bjarkason bravo a farsi trovare pronto davanti al portiere biancazzurro: 2-2. Torna l’entusiasmo sugli spalti, si rianima lo Zaccheria. Ed è lo stesso Bjarkason a sfiorare la doppietta personale con un gran tiro dal limite deviato in calcio d’angolo da D’Aniello. Tutto ancora in discussione. Per conoscere chi andrà in finale appuntamento a giovedì 8 giugno ore 20,30 allo stadio Adriatico di Pescara.