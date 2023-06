Sport “riabilitativo” e inclusivo, medici fisiatri prescrivono attività fisica per tutti

Questa mattina a Lecce, presso l’Hotel Leone Di Messapia, si è tenuto un Convegno Regionale dal titolo “Il Baskin come strumento di inclusione sportiva” organizzato dalla Gremir Eventi di Lecce e tenuto dalla Scuola di Basket Lecce LSB del presidente Sandro Ladisa con i suoi 430 tesserati e con main sponsor l’Acquedotto pugliese rappresentato dal presidente prof. Domenico Laforgia e dal CFO, dott. Antonio Braccio.

La parte scientifica è stata moderata dalla dottoressa Cristina Maria del Prete, direttore medico UOC Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione ASL-Lecce e ha visto il contributo della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER Puglia), rappresentata dalla delegata, dott.ssa Serena Filoni che oltre a portare i saluti del segretario regionale nonché Coordinatore del Tavolo Tecnico regionale per la Riabilitazione, dott. Raffaello Pellegrino, ha relazionato, come anche la dottoressa Del Prete, sull’importanza dell’attività fisica e attività fisica adattata e sottolineato il contributo che la SIMFER da anni offre alla collettività per sensibilizzare le persone al “movimento” ed in particolare quello che la SIMFER Puglia ha dispensato a livello regionale attraverso alcuni suoi esperti: dalla stesura di una proposta di legge per l’istituzione dell’AFA e delle palestre etiche, oggi legge regionale, al fattivo supporto nell’ideazione e realizzazione di vari progetti per lo sport “riabilitativo” e inclusivo.

La Filoni ha fornito alla platea anche i numeri regionali in materia: il 38% della popolazione pugliese non svolge attività fisica; solo il 26% degli operatori sanitari suggerisce lo svolgimento dell’attività fisica; i cittadini pugliesi sono al 5° posto tra i più sedentari d’Italia, al di sopra della media nazionale (le provincie di B e Foggia quelle più sedentarie), nonostante gli sforzi finanziari dello stesso Ente regionale alla sensibilizzazione a praticare attività sportiva e movimento.

Gremita la sala con atleti e persone normodotati e disabili, il Convegno è stato un momento di confronto davvero costruttivo tra tutti i presenti ed a tratti commovente per il contributo offerto da relatori e atleti, senza barriere, a favore di una Puglia sempre più attenta alla prevenzione e inclusiva. Il leitmotiv della giornata è stato: attività fisica, sport e movimento da assumere come farmaci con l’obiettivo inclusivo e come facilitatori di pace e amicizia tra i popoli, senza “diversità”.