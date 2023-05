Carcere di Lucera, musica e riflessioni su “quell’ultimo giro di chiave”. Tanti artisti tra gli ospiti

“Quell’ultimo giro di chiave” per raccontare il carcere con musica e testi, riflessioni. Ha un titolo evocativo, suggerito da Salvatore L., ristretto nella Casa Circondariale di Lucera, la manifestazione di fine anno scolastico organizzata dal CPIA1 Foggia “David Maria Sassoli” nell’istituto penitenziario.

L’iniziativa, ideata e realizzata dal docente di musica Sergio Picucci, vedrà esibirsi sul palco gli studenti del carcere lucerino con riflessioni e prove di canto, teatro e danza, accompagnati da professionisti.

Dopo i saluti del direttore del carcere, Patrizia Andrianello e della dirigente scolastica del CPIA1 Foggia, Antonia Cavallone, inizierà la manifestazione che “quest’anno ha un particolare taglio rock e cantautoriale”, come spiegano gli organizzatori.

“Saranno suonati e cantati, tra gli altri, pezzi di Vasco Rossi, Loredana Bertè, Ligabue e Fabio Concato – sottolinea Sergio Picucci – grazie alla generosa collaborazione di musicisti come Luigi Mitola e Marco Pignatiello che si esibiranno alla chitarra e di Michele D’Urso che suonerà la batteria. Non solo. Avremo il piacere di ascoltare Micky Sepalone e Angela Piaf, ospiti graditi che, per l’occasione, vestiranno anche gli abiti di conduttori. Desidero ringraziarli per il loro contribuito: si mostrano sempre sensibili alle tematiche sociali e non si tirano mai indietro quando viene loro proposto di realizzare attività in carcere”.

La manifestazione, organizzata grazie al sostegno del comandante di reparto Daniela Occhionero, con la collaborazione della responsabile dell’Area Trattamentale, Simona Salatto e dell’assistente capo coordinatore Massimo Maiori, supportato dal personale di Polizia Penitenziaria, vedrà anche il contributo di Francesco Lattorre dell’Ass. Strumenti&Figure e dell’esperta di danzaterapia Daniela Bognani, impegnati in performance estemporanee.

“La musica e l’arte in genere – spiega Sergio Picucci – aiutano a confrontarsi con la propria emotività e possono diventare importanti strumenti di inclusione e revisione. Ringraziamo tutti coloro che partecipano all’organizzazione della manifestazione e il Csv Foggia per il supporto nella promozione di questo momento dall’alto valore rieducativo e riabilitativo”.