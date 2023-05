Playoff, stop di una gara per l’allenatore del Foggia Delio Rossi. Squalifica anche per Daniel Cosimo Leo

Questi i provvedimenti del giudice sportivo in merito alle gare del 27 maggio del secondo turno della fase play-off nazionale: una gara di squalifica per Facundo Lescano (Pescara), Daniel Cosimo Leo (Foggia), Ivan Mesik (Pescara), Ezequiel Ramirez Pereira. Kosovar Sadiki e Antonios Siatounis (Virtus Entella); stop di una gara per i tecnici Delio Rossi (Foggia) e Andrea Malgrati (Lecco); inibizione fino al 14 agosto e al 29 luglio per i dirigenti del Lecco Paolo Di Nunno e Angelo Maiolo; ammenda di 4000 euro per il Foggia, di 1500 euro per il Lecco, di 1000 euro per il Pescara, di 150 euro per il Crotone. (Italpress).