In arrivo il “Foggia Puglia Pride”, una grande parata pubblica colorerà le strade

Si svolgerà a Foggia giovedì 25 maggio 2023, alle ore 10.30, presso il Centro A.R.I.A. – Antidiscriminazione di Rete, In-formazione e Ascolto – in via Ciampitti 42, la conferenza stampa del Comitato organizzatore del Foggia Puglia Pride in merito alla manifestazione in programma il prossimo 10 giugno. Durante l’incontro i promotori illustreranno nel dettaglio punti di ritrovo, percorso e ospiti che saranno presenti durante la grande parata pubblica che attraversa e colora le strade della città per rivendicare il riconoscimento e l’affermazione dei diritti della comunità lgbtqia+.

Nell’occasione, si presenterà anche il “Rarifest – Rainbow River Festival”, la festa dei diritti che attraverso varie forme d’arte occuperà la Pride Week nelle giornate del 5-6-7 giugno e vedrà alternarsi nel cortile di Palazzo Dogana a Foggia una serie di ospiti di rilevanza nazionale per parlare di storia e cultura queer. Il festival è realizzato nell’ambito delle attività di animazione territoriale del progetto “Che genere di rispetto” promosso dall’ats composta da Arcigay Foggia “Le Bigotte” (ente capofila), cooperativa sociale Kaleidos, Comune di Cerignola e Provincia di Foggia, e finanziato dall’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) nell’ambito del Pon Inclusione FSE 2014 – 2020.