“Questa mattina durante le varie celebrazioni in onore di Santa Rita mentre Don Nando stava celebrando la Santa Messa qualcuno si è introdotto in oratorio per impadronirsi della sua bicicletta”. Così sulla pagina dell’Oratorio Salesiano di Cerignola della Chiesa Cristo Re, il parroco mette online i video del furto. “Nonostante questi episodi spiacevoli il nostro cancello resterà sempre aperto per tutti, soprattutto per queste persone”.