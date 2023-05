Super derby alle porte: Cerignola al completo, qualche assenza nel Foggia. Rossoneri senza tifosi

C’è grande attesa a Cerignola per il derby playoff d’andata contro il Foggia, già disputato e perso due volte dai rossoneri, con in panchina Gallo e Somma, in campionato. Calcio d’inizio alle 20,30 di giovedì 18 maggio con la squadra di Pazienza, reduce da due brillanti vittorie su Juve Stabia e Monopoli, al cospetto di un Foggia che ha sofferto ad eliminare il Potenza. La gara di ritorno si giocherà lunedì 22 maggio sempre alle 20,30 ma allo Zaccheria. Il Foggia è testa di serie, e ha a disposizione il doppio risultato. In caso di parità nell’arco delle due sfide sarebbero i rossoneri a qualificarsi. Intanto prefettura e questura hanno vietato la trasferta ai tifosi del Foggia. Delio Rossi dovrà rinunciare agli infortunati Garattoni e Vacca, squadra al completo in casa Cerignola. Dirigerà il derby il sig. Stefano Nicolini di Brescia.