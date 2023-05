La comunità garganica in ansia per Simona, una bimba di 6 anni che lo scorso 14 maggio è rimasta vittima di un incidente in campagna a San Marco in Lamis. Ora è ricoverata in condizioni critiche a Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo dove è stata trasportata in elisoccorso.

Numerosi i messaggi sui social di vicinanza alla bambina e alla sua famiglia. Tutti invitano a pregare per Simona.