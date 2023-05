Gargano: spara lungo una strada, colto in flagranza senza porto d’armi e con fucile carico. Denunciato

A seguito di controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali, i militari della Stazione Carabinieri Parco di San Nicandro, nell’ambito di alcuni servizi dedicati, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia un uomo originario dei luoghi con precedenti di polizia, perché ritenuto gravemente indiziato per i reati di porto abusivo di armi e munizionamento, esplosione pericolose in pubblica via e trasporto di armi cariche a bordo di veicoli.

I militari, dipendenti dal Reparto Carabinieri P.N.G. di Monte Sant’Angelo, dopo aver udito alcuni colpi di arma da fuoco deflagrati lungo una pubblica via nell’agro del Comune di San Nicandro Garganico, hanno immediatamente posto in essere un’attività di controllo, pattugliamento e ricognizione del territorio, individuando prontamente un uomo, che alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi dai luoghi con la propria autovettura.

L’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire all’interno dell’autoveicolo in uso, un fucile ancora carico con all’interno incamerate due cartucce calibro 12, mentre nell’abitacolo sono state rinvenute altre cartucce ancora non deflagrate. L’armamento individuato è stato contestualmente sottoposto a sequestro penale probatorio. I militari hanno pertanto continuato l’attività di accertamento documentale e di verifica presso l’abitazione dell’indagato dove hanno proceduto al ritiro cautelare di altri tre fucili detenuti e del porto d’armi scaduto di validità nell’anno 2015.

Le operazioni di verifica sui luoghi e di controllo sono state corroborate da un’attività parallela di acquisizione dati attraverso la banca dati interforze volta a determinare gli illeciti penali e amministrativi riscontrati, consentendo così di accertare l’indubbia responsabilità dell’autore dei reati ascritti.

L’attività di indagine, eseguita sotto la direzione del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Gargano di Monte Sant’Angelo, si inserisce in una più ampia e articolata attività di controllo del territorio condotta dall’Arma dei Carabinieri con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Foggia che ha convalidato il sequestro eseguito d’urgenza dalla Stazione Carabinieri Parco di San Nicandro Garganico.

“Si precisa – riporta una nota dei cc – che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria, pertanto tali persone non possono essere considerate colpevoli fino all’eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva”.