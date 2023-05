A Manfredonia è tutto un equilibrio sopra la follia: operaio in bilico sul tetto dello stadio Miramare

Un operaio cammina pericolosamente sulla copertura dello stadio Miramare. Succede a Manfredonia, di nuovo al centro della cronaca per vicende che poco hanno a che vedere con la legalità tanto declamata dal sindaco Gianni Rotice durante la campagna elettorale.

Come emerge dal filmato, il lavoratore in questione non sembra osservare tutte le misure di sicurezza: il casco? I guanti? Una corda di protezione sul ponteggio? Bastava una piccola scivolata per volare giù di 30 metri e oltre.

Sul Miramare – di proprietà del Comune – ci sono state varie polemiche già nei mesi scorsi e, ad oggi, non è ancora dato sapere se ci sia l’autorizzazione paesaggistica per lo svolgimento di lavori in un’area situata a pochissimi metri dal mare e su cui sono stati effettuati anche degli scavi.

Da ricordare, inoltre, che Rotice è anche imprenditore edile e per questo dovrebbe essere particolarmente sensibile al tema oltre che profondo conoscitore della materia. Il sindaco ha anche preso parte, in passato, ad alcuni eventi relativi alla sicurezza sul lavoro ma sembra predicare bene e razzolare male. Rotice, peraltro, è anche in attesa di sapere se andrà a processo per la morte di un suo operaio deceduto a San Giovanni Rotondo nel 2021.

