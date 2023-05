Tutto facile per il Cerignola, strapazza la Juve Stabia e accede al prossimo turno dei playoff

Tutto facile per il Cerignola che strapazza la Juve Stabia e accede al prossimo turno dei playoff. In vantaggio con un colpo di Testa di Capomaggio su assist di Maza, i gialloblu raddoppiano con Tascone ben servito da Coccia nel finale di frazione e chiudono definitivamente i conti con l’italo-marocchino Achik a tempo scaduto. La Juve Stabia ha sbagliato un calcio di rigore con D’Agostino che si è fatto neutralizzare da Saracco il tiro dagli undici metri sul risultato di 2-0 per il Cerignola. Partita sempre in pugno per la squadra di Pazienza (squalificato) oggi sostituito in panchina da La Porta e vittoria meritata. Domenica 14 maggio Cerignola-Monopoli e Foggia-Potenza. Il cammino verso la serie B continua.