Vieste incredula, morta una bambina di sei anni per soffocamento. “Una tragedia che ci lascia senza parole”

Vieste sconvolta per la morte della piccola Aurora di appena sei anni deceduta ieri sera per soffocamento mentre mangiava una mozzarella. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Nobiletti: “Sono profondamente addolorato nell’aver appreso la tragica notizia della scomparsa di Aurora Conte, una bambina di Vieste dell’età di soli sei anni. Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento”.

E conclude: “Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora, con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonché la forza di superare il dolore di questa immane tragedia”.

