Giro d’Italia nel Foggiano, il prefetto dopo il passaggio della carovana rosa: “Una grande festa in sicurezza”

“Una folla entusiasta ha fatto da cornice ad uno degli eventi sportivi più attesi e amati in tutta Italia dagli appassionati di ciclismo, dagli sportivi e da tanti cittadini curiosi che hanno voluto prendere parte e assistere di persona alla corsa dei campioni della bicicletta”. Lo riporta una nota della Prefettura di Foggia.

“Nella giornata di ieri 8 maggio migliaia di persone hanno affollato le strade della provincia per salutare con affetto il passaggio della 106esima edizione del Giro d’Italia, giunto in Capitanata per la terza tappa della ‘Vasto-Melfi’, toccando il capoluogo dauno, e la città di Cerignola da dove è partita nella mattinata la tappa ‘Cerignola-Melfi’ del Giro E-bike. Per le strade della provincia è stata una grande giornata di festa che ha richiamato un pubblico eccezionale.

L’evento, sia nella giornata di ieri che nelle settimane precedenti di pianificazione e organizzazione dei dettagli in riunioni di coordinamento svoltesi presso la Prefettura di Foggia e riunioni tecniche in Questura, si è svolto senza alcuna criticità, richiedendo lo straordinario impegno da parte delle Forze dell’Ordine, della Polizia stradale, dei Vigili del Fuoco, delle Polizie locali dei Comuni interessati dal transito, delle componenti del servizio sanitario dell’emergenza e urgenza, sotto l’attenta regia della Questura di Foggia dove per l’occasione è stata attivata una ‘sala crisi’ per seguire tutte le fasi tecnico-operative di sicurezza per il transito della carovana del Giro d’Italia.

Parimenti notevole lo sforzo organizzativo degli enti gestori delle strade per assicurare la corretta manutenzione delle vie di transito dei ciclisti, oltre che degli organizzatori dell’evento, delle Amministrazioni comunali coinvolte e di tanti volontari che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione sportiva di rilievo internazionale, che ha dato grande visibilità al territorio di questa provincia.

“È doveroso rivolgere – ha dichiarato il prefetto di Foggia Maurizio Valiante – un sentito ringraziamento, unito al più ampio compiacimento, per l’attività svolta e la straordinaria professionalità messa in campo anche in questa importante occasione da tutta la macchina organizzativa che si è adoperata per il buon esito della competizione sportiva, ed in particolare a tutte le Forze di Polizia che hanno permesso che ciò avvenisse in una cornice di sicurezza per i ciclisti, per le squadre al seguito, e per tutti gli appassionati e i cittadini che hanno voluto seguire in prima persona il Giro di Italia”.