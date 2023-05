Lavori sulla Statale 16 a Foggia, strada chiusa fino al 17 giugno per il ripristino del manto stradale

Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato le attività relative all’intervento di manutenzione e ripristino della pavimentazione lungo la SS 16 “Adriatica” a Foggia. Nel dettaglio, per l’esecuzione degli interventi consegnati da Anas (Gruppo FS Italiane) all’impresa esecutrice, a partire da oggi mercoledì 3 maggio e fino a venerdì 17 giugno 2023, sarà chiusa al traffico un tratto della strada statale 16 “Adriatica” dal km 682,100 al km 687,300 in entrambe le direzioni.



Durante l’interdizione al transito, la circolazione sarà deviata lungo le complanari adiacenti. L’informazione all’utenza stradale riguardo la presenza di lavori in corso sarà assicurata dalla prescritta segnaletica di cantiere ubicata lungo la viabilità Anas di accesso alle aree di cantiere.

