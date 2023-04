Pantere di Cerignola, vittoria su Teramo per l’ultima al Paladileo: 3-1 fucsia

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, nell’ultima gara stagionale davanti al pubblico amico del PalaDileo, trovano una importante e bella vittoria per 3-1 contro la diretta concorrente al quarto posto della Futura Volley Teramo, chiudendo in maniera impeccabile le gare tra le mura amiche in attesa di far calare il sipario su questo campionato sabato prossimo, a Trani, dove Altomonte e Co. dovranno blindare la quarta posizione contro una Lavinia Group in cerca di salvare la categoria.

Tre punti importanti che permettono di scavalcare proprio Teramo in classifica e di reputare questa stagione, da neo promossa, una piacevole sorpresa nonostante tutte le difficoltà incontrate durante l’annata del ritorno in B2 dopo ben quattro stagioni. L’approdo al quarto posto sarebbe, inoltre, il miglior piazzamento nella storia della società fucsia in una categoria nazionale.

Adesso appuntamento a martedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell’ultima di campionato.

BRIO LINGERIE PALLAVOLO CERIGNOLA-FUTURA VOLLEY TERAMO 3-1 (16-25; 25-19; 25-20; 25-23)

Pallavolo Cerignola: Altomonte, Lussana, Sgherza, Lapenna, Tarantini, Novia, Piarulli, Matrullo, Casale, Giancane, Valecce. All. Valentino

Futura Volley Teramo: Peroni, Ragnoli, Cipriani, Di Diego, Mattucci, La Brecciosa, Di Paolo, D’Egidio,Mazzagatti, Di Carlo, Di Sabatino, Ventura. All. Nanni.