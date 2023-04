Comunali 2023, Umberto Di Michele cerca il bis a Carapelle: “Nessun indebitamento”

Ci crede il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele in un secondo mandato. Il professionista si ricandida alle elezioni di primavera del 2023 con la sua lista Il Salto, composta da 7 donne e 5 uomini, con uno schieramento del tutto trasversale, che ospita esponenti di Forza Italia e dei Cinque Stelle.

Suo competitor Luigi Marasco, sostenuto da una lista civica più emilianista e dem.

Tra i big della lista Il Salto, che ha per claim “per continuare a seminare futuro”, ci sono Marica Masucci, già vicesindaco con Remo Capuozzo, e il giovane Izzi.

“Continueremo a programmare e realizzare opere senza fare ricorso a nessuna fonte di indebitamento delle casse comunali- spiega il candidato sindaco nel suo programma – Faremo fronte alla forte debitoria nei confronti della curatela fallimento della SIA e conseguente ai mancati aumenti delle tariffe TARI degli anni precedenti al nostro insediamento attraverso un piano di rientro di lungo termine che non vada ad incidere sui servizi offerti alla popolazione.

Continueremo a rafforzare l’ufficio di programmazione in grado di intercettare i bandi regionali, nazionali e comunitari.

Abbiamo chiesto ed ottenuto dal Ministero i fondi necessari per individuare due figure di professionisti che si occuperanno della rendicontazione dei finanziamenti del PNRR e ci permetteranno di rispettare tutte le

scadenze della rendicontazione di tutti i finanziamenti ottenuti”.

Di Michele, esperto di progettazione e di politiche energetiche, si gioca tutto con i fondi del Pnrr.