Puglia, lo spreco in sanità vale 200 milioni di euro. La verifica su farmaci e gas medicali

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza, con tre voti di astensione, il disegno di legge che contiene il riconoscimento del debito fuori bilancio che ammonta a 289 euro.

Rinviato l’esame di altri due disegni di legge contenenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, relativi a spesa della Sezione della Protezione Civile inerenti i lavori di manutenzione per l’adeguamento degli impianti elettrici dello stabilimento di produzione dei DPI per l’emergenza Covid per 144 mila euro, e per lavori di realizzazione di impianti speciali ed esterni presso la sede della Protezione Civile di Montalbano di Fasano per 92 mila euro. Il motivo del rinvio è scaturito dalla necessità di avere chiarimenti in merito a quanto è stato evidenziato nei referti di accompagnamento, in cui è specificato che non è esclusa l’ipotesi di responsabilità amministrativa contabile del dirigente che ha autorizzato le spese.

Pertanto, la Commissione convocherà in audizione il dirigente della Sezione Protezione Civile ed il presidente della Regione Puglia.

I lavori sono proseguiti con l’audizione in ordine alle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui alla legge regionale 7 del 24 marzo 2022.

Si è trattato di un aggiornamento sull’argomento, perché nella precedente seduta non sono emersi i dati sulla spesa farmaceutica diretta e convenzionata del 2022 e relativi sprechi. Il presidente Amati, nel motivare l’audizione ha ricordato che la legge regionale del marzo 2022 prevede la decadenza dei DG nel caso non vengano rispettati gli obiettivi. Ed inoltre, prevede, che dall’entrata in vigore della stessa, i responsabili aziendali del monitoraggio sulla spesa devono predisporre, ogni due mesi, un rapporto sull’andamento della spesa, così come stabilita dalle leggi statali e dalle diverse delibere della Giunta regionale, da inviare al proprio direttore generale e al Dipartimento salute. L’utilità di questo rapporto consiste proprio nel correggere immediatamente l’andamento fuorviato della spesa ed avviare di conseguenza le opportune segnalazioni agli organismi disciplinari.

Sulla questione, un fondamentale orientamento è stato fornito dal dirigente della Sezione farmaci, dispositivi medici ed assistenza integrativa Paolo Stella, il quale ha rappresentato le azioni messe in essere dalla Regione nell’ultimo trimestre 2022. In particolare, con due delibere di Giunta regionale si è intervenuti per incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci, ai cui obiettivi sono legati la conferma degli incarichi di direzione delle Strutture semplici e complesse dei medici specialisti, e per l’ampliamento del numero di farmaci acquistati dal SSR con gare centralizzate del Soggetto aggregatore. Sono stati adottati nuovi cruscotti direzionali di monitoraggio tramite EDOTTO che consente a tutte le Aziende del SSR di effettuare autonomamente la verifica e il monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento della spesa farmaceutica aziendale (sia convenzionata che per acquisti diretti), con focus sugli spostamenti degli obiettivi di budget e dai tetti di spesa assegnati dalla regione.

Dalla verifica dei tetti di spesa farmaceutica convenzionata assegnati con delibera di Giunta per il 2022, risulta che complessivamente a livello regionale si è registrato uno scostamento dell’1,21% pari a 7 milioni di euro, che ripartite per singole ASL fanno registrare un 7,44% per l’Asl TA, alla quale seguono l’Asl BT con 3,84%, l’Asl LE con 1,03%, l’Asl BA con -0,36%, l’Asl Foggia con -0,94% ed infine l’Asl BR con -1,87%.

Per ciò che concerne la verifica dei tetti di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti di farmaci e gas medicali assegnati nell’anno 2022, è stato registrato uno scostamento totale del 29% per un costo complessivo di 190 milioni di euro.

Per entrare nel merito degli adempimenti previsti dalla legge regionale, relativamente all’istituzione del servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica e nomina del responsabile del monitoraggio, le Asl pugliesi e gli Istituti di ricerca, hanno adempiuto anche se non tutti entro il termine dei 15 giorni dall’entrata in vigore della norma. Anche per quel che concerne la trasmissione del rapporto relativo all’andamento della spesa farmaceutica, le Asl hanno provveduto con l’invio bimestrale o trimestrale.

Il presidente Amati, a questo punto ha chiesto di sapere se risulta che vi siano stati atti correttivi da parte dei direttori responsabili per le inadempienze registrate.

Relativamente alla verifica dell’andamento della spesa sul dragaggio del Porto di Ostuni e la programmazione finanziaria per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, il presidente Amati ha informato la Commissione che il Comune di Ostuni non ha ancora fornito alla Sezione autorizzazioni ambientali, le integrazioni richieste per il rilascio dell’autorizzazione al dragaggio, contenenti i dati sul prelievo dei materiali. Sul punto i lavori saranno aggiornati dopo l’invio delle integrazioni, al fine di ottenere l’avvio dei lavori tra maggio e giugno prossimo e terminarli entro il 31 dicembre 2023, data essenziale a pena della revoca del finanziamento.