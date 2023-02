Evasione del boss Raduano, a Vieste c’è chi festeggia? Fuochi d’artificio dopo la fuga dal carcere di Nuoro

Fuochi d’artificio a Vieste per l’evasione di Marco Raduano. È la tesi avanzata dalle agenzie di stampa e finita sulle cronache nazionali. “Qualcuno, ieri sera, ha pensato di festeggiare così la fuga del boss dal carcere di Nuoro in Sardegna”. Il capoclan, tra gli elementi di vertice del gruppo mafioso garganico Lombardi-Scirpoli, è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Riflettori puntati anche sui responsabili dello “spettacolo pirotecnico”. Indagini in corso.

Marco Raduano, 39enne detto “Pallone” o “Woolrich”, è il primo mafioso mai scappato da un carcere di massima sicurezza. Il caso ha riacceso i fari sulla gestione dei penitenziari italiani e sulla carenza di personale. L’uomo stava scontando una condanna definitiva a 19 anni per narcotraffico aggravato dalla mafiosità. È inoltre sospettato di aver preso parte agli omicidi di Giuseppe Silvestri e Omar Trotta e al tentato omicidio di Giovanni Caterino, basista della strage di San Marco in Lamis. Per queste vicende è in atto un procedimento penale.