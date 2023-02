Ci pensa Ogunseye. Il Foggia conquista il derby e regala la prima gioia a mister Somma

Esordio positivo per il neo tecnico del Foggia Mario Somma (squalificato non era in panchina) che porta i rossoneri ad aggiudicarsi il difficile derby con l’Andria. 1-0 il punteggio finale con rete al 15’ del secondo tempo di Ogunseye lesto ad avventarsi su un tiro di Schenetti e ad insaccare alle spalle del portiere biancoceleste. Un gol pesantissimo che vale tre punti importanti in ottica play off con il Foggia da stasera terzo in classifica dietro alle calabresi Catanzaro e Crotone e davanti al Pescara scavalcato dopo la sconfitta subita a Cerignola.

La reazione dell’Andria è veloce, e solo un grande intervento del portiere rossonero Thiam, evita il pareggio tre minuti dopo il vantaggio foggiano. Il portiere si oppone a Pastorini, il pallone torna a centro area dove giunge il tiro a botta sicura di Costa Ferreira che viene però respinto da Kontek. Sabato 4 marzo alle 17,30 allo Zaccheria arriva la Viterbese.