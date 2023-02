“T day-percorsi di pace possibili”, gli scout in prima linea per la pace. Manifestazione sul Gargano

Ci sarà anche il gruppo musicale “L’ostile scout” il prossimo 4 marzo nella villa comunale di San Marco in Lamis dove si svolgerà il “T day- percorsi di pace possibili” una manifestazione organizzata dalla Zona Daunia degli scout nell’Agesci. La manifestazione prenderà il via nelle strade di San Marco in Lamis e vedrà impegnati gli scout delle varie branche in diverse attività. L’obiettivo è quello di far stare insieme i ragazzi, dopo gli anni della pandemia, e parlare in pace. Un argomento quanto mai attuale visto quello che sta accadendo in Ucraina.