Cerignola fa festa, sconfitto il Pescara terzo in classifica. Gialloblu in piena corsa playoff

Il Cerignola piega anche il Pescara e quasi sicuramente decide le sorti del tecnico abruzzese Alessandro Colombo, prossimo all’esonero (al suo posto il ritorno di Zeman). I pugliesi partono forte, e già dopo tre minuti hanno l’occasione di passare in vantaggio con Malcore che si fa parare il rigore da Sommariva. Ma il gol arriva al 23′ con Capomaggio. Punizione ben calibrata dalla destra di Achik, in area l’argentino anticipa tutti di testa, Sommariva incluso e di testa colpisce con palla sotto la traversa. Gialloblu sempre in partita e pericolosi in contropiede per chiudere la partita che tuttavia controllano fino al termine senza problemi.