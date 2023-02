Sviluppo del Foggiano, imprese incontrano Regione e Provincia. “Mobilità, agricoltura e turismo per crescere”

“È stato un incontro di lavoro utile e al tempo stesso rassicurante sulle grandi questioni che sono in agenda in tema di sviluppo e modernizzazione per una provincia che vuole riprendere a crescere, perché questo chiedono le imprese e le nostre comunità. Il nostro apprezzamento ai rappresentanti istituzionali del territorio è quindi pieno perché ha promosso un confronto di cui si sentiva la necessità e che va sempre più intensificato”.

Così Antonio Metauro, presidente di Confcommercio, all’indomani del vertice svoltosi nella sede associativa cui sono intervenuti i massimi rappresentanti impegnati nelle Istituzioni, dal vice presidente della Giunta Regionale Raffaele Piemontese, all’assessore al Welfare Rosa Barone, al nuovo presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti.

“ Un focus importante – ha detto Metauro – perché ha preso in esame i punti nevralgici delle complesse problematiche da affrontare, dalla mobilità alla rigenerazione urbana, dal rilancio dell’agricoltura e del turismo, dalle scelte da compiere in campo ambientale ed in tema di politiche delle acque. Direi uno scambio fecondo di idee che servirà a promuovere quella che resta la vera leva del cambiamento: fare sistema”.

Valutazioni condivise da Raffaele Piemontese che ha giudicato il confronto “significativo e di contenuti”, da Rosa Barone “ una bella iniziativa anche per l’approccio convinto della categoria”, da Giuseppe Nobiletti che ha ribadito “la centralità del Capoluogo nella convulsa dinamica provinciale”.

Presenti all’incontro i componenti di Giunta e del Consiglio. Nel dibattito sono intervenuti gli imprenditori Pino Di Carlo, Luigi Manzionne, Gino Notarangelo, Raffaele Nuzzi e Mario Ottaviano.