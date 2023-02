Il “Libro Possibile Winter” torna a Vieste con Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web

Il Libro Possibile Winter torna a Vieste con il professore di fisica più amato del web. Venerdì 24 febbraio, alle 16, nel Cineteatro Adriatico, Vincenzo Schettini presenterà il suo libro La fisica che ci piace (Mondadori Electa). Interverranno il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti; l’assessora alla Cultura, Graziamaria Starace; la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro. Parteciperanno gli studenti di: IC Rodari-Alighieri-Spalatro; IISS Fazzini-Giuliani; Istituto alberghiero Enrico Mattei. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Tutto ciò che ci circonda, dai corpi celesti alle montagne russe, è spiegabile con leggi della fisica. Comprendere queste significa comprendere il mondo. Lo sa bene Vincenzo Schettini, che con i suoi video, ludici e didattici allo stesso tempo, è diventato il professore di fisica più amato del web. Originario di Castellana Grotte, ha superato mezzo milione di follower sul suo canale Instagram e quasi altrettanti iscritti al suo canale YouTube. La chiave del successo sta nella capacità di Schettini di rendere comprensibile e affascinante una materia complessa, calandola nella nostra quotidianità. Sui suoi social, così come nel suo libro “La fisica che ci piace”, il docente e divulgatore ci porta a fare una passeggiata nella vita reale, e ogni evento diventa lo spunto per una nuova riflessione su come funziona il mondo. Così, tra le teorie applicate nei film western e quelle sul tempo (davvero sei ore al mare sono diverse da sei ore passate in treno senza aria condizionata?), scopriamo che la fisica è in tutte le cose semplici.

Appuntamento con l’autore venerdì 24 febbraio, alle 16, nel Cineteatro Adriatico di Vieste. Ingresso libero fino a esaurimento posti.