Omicidio D’Augelli, minorenne correttamente rimesso in libertà dal gip. La decisione della Cassazione

La Cassazione, nella camera di consiglio di venerdì 17 febbraio scorso, accogliendo il ricorso della difesa, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale della libertà per i minorenni di Bari che aveva a suo tempo accolto l’impugnazione del pm dopo la scarcerazione per decorrenza termini del minorenne accusato dell’omicidio di Francesco Pio D’Augelli a San Severo. La Suprema Corte dà quindi ragione alla difesa, il fatto risultava ormai riqualificato in termini di omicidio preterintenzionale e quindi il minore correttamente rimesso in libertà dal gip.